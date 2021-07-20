Россия проведет матчи отбора ЧМ-2022 против команд Словакии и Кипра в Казани и Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи отбора Чемпионата мира-2022 против команд Словакии и Кипра в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Так, 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч Россия-Словакия. А 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге российская сборная проведет матч с командой Кипра.

Ранее в УЕФА сообщали, что сборная России примет команду Словакии 8 октября в Казани. Так, РФС подтвердил проведение игры в столице Татарстана.

Сборная России провела три матча отбора на ЧМ-2022, обыграв Мальту (3:1) и Словению (2:1) и уступив Словакии (1:2).