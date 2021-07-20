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Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем

Андрей Аркадьев
14:00 20.07.2021
Министр подчеркнул, что в Центральном академическом театре Российской армии Чурсиной созданы очень яркие женские образы.
Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем. Глава военного ведомства отметил, что за годы работы в театре и кино актриса заслужила народное признание.

«Своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор, Вы умеете наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни», - отметил Шойгу.

Министр поблагодарил актрису за талант и пожелал ей здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов.

Российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых «Донская повесть», «Журавушка», «Олеся», «Русь изначальная».

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