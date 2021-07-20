В стране и мире Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем Андрей Аркадьев Министр подчеркнул, что в Центральном академическом театре Российской армии Чурсиной созданы очень яркие женские образы. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем. Глава военного ведомства отметил, что за годы работы в театре и кино актриса заслужила народное признание. «Своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор, Вы умеете наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни», - отметил Шойгу. Министр поблагодарил актрису за талант и пожелал ей здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов. Российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых «Донская повесть», «Журавушка», «Олеся», «Русь изначальная». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика