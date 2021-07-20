Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем. Глава военного ведомства отметил, что за годы работы в театре и кино актриса заслужила народное признание.
«Своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор, Вы умеете наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни», - отметил Шойгу.
Министр поблагодарил актрису за талант и пожелал ей здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов.
Российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых «Донская повесть», «Журавушка», «Олеся», «Русь изначальная».