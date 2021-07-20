Путин заявил об открытости России для союзничества в авиации и космонавтике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. Глава государства обозначил конкретные направления, в которых приветствуется совместная работа. Об этом он сказал во время своего выступления на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

«Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов», - заявил президент.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит на базе аэродрома в Жуковском с 20 по 25 июля. На нем представят не только хорошо знакомые любителям авиации самолеты, вертолеты и БПЛА, но и опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок.