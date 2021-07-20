Путин прибыл на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон, который проходит в подмосковном городе Жуковский.

Глава государства отметил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов.

Он подчеркнул, что МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.

Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Он заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов.