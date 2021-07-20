В стране и мире Космонавты 65-й экспедиции на МКС записали видеообращение по случаю открытия салона МАКС-2021 Кира Карон Космонавты Роскосмоса записали видеообращение по случаю открытия салона МАКC -2021. © Фото: Roscosmos Media, Youtube Читайте нас на: Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеообращение по случаю открытия салона. «Российские высокие технологии переживают сегодня важный этап. Проекты, которые реализуют сегодня в космической промышленности, возвращают лидерские позиции нашей стране. Мы уверены, что нашим предприятиям есть что показать и есть чем удивить на МАКС-2021», - обратился Олег Новицкий. Российский космонавт Петр Дубров также обратился к участникам салона. «Желаем участника салона достижения намеченных целей, конструктивного и плодотворного общения, новых идей и впечатлений», - сказал Дубров. Сегодня на подмосковном аэродроме в Жуковском стартовал юбилейный 15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Он проходит под патронажем президента России - сегодня Владимир Путин лично откроет один из крупнейших авиафорумов в мире. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика