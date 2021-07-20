Пустить их на дно: ударная группа Каспийской флотилии провела учебный морской бой

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с малым ракетным кораблем «Углич» успешно отстрелялась из артиллерии по морским, наземным и воздушным целям в Каспийском море.

Были отработаны действия по отражению воздушной атаки и выход из боя. Корабли произвели ряд электронных ракетных пусков. Артиллерия поражала специальные щиты, имитирующие корабельную группу неприятеля и наземные мишени - они имитировали высадившийся морской десант противника.

Целеуказание было организовано с помощью бортовых комплексов радиотехнического вооружения кораблей и береговых станций наблюдения Каспийской флотилии. Кроме того, работали мобильные радионавигационные системы, развернутые гидрографической службой флотилии - они обеспечивали навигацию.

Также отрабатывалась тактика морского боя с неприятельскими кораблями, особое внимание было уделено маневрированию в составе группы.

Всего в учениях было задействовано около двух десятков кораблей Каспийской флотилии, включая малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», а также малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань».