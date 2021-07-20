Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Пустить их на дно: ударная группа Каспийской флотилии провела учебный морской бой

Тимур Шерзад
13:00 20.07.2021
Артиллерия поражала специальные щиты, имитирующие корабельную группу неприятеля и наземные мишени - они имитировали высадившийся морской десант противника. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с малым ракетным кораблем «Углич» успешно отстрелялась из артиллерии по морским, наземным и воздушным целям в Каспийском море. 

Были отработаны действия по отражению воздушной атаки и выход из боя. Корабли произвели ряд электронных ракетных пусков. Артиллерия поражала специальные щиты, имитирующие корабельную группу неприятеля и наземные мишени - они имитировали высадившийся морской десант противника. 

Целеуказание было организовано с помощью бортовых комплексов радиотехнического вооружения кораблей и береговых станций наблюдения Каспийской флотилии. Кроме того, работали мобильные радионавигационные системы, развернутые гидрографической службой флотилии - они обеспечивали навигацию. 

Также отрабатывалась тактика морского боя с неприятельскими кораблями, особое внимание было уделено маневрированию в составе группы. 

Всего в учениях было задействовано около двух десятков кораблей Каспийской флотилии, включая малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», а также малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:23 ОПК
Путину на МАКСе показали новый российский военный истребитель
13:35 В стране и мире
Путин заявил об открытости России для союзничества в авиации и космонавтике
13:17 В стране и мире
Видео
В небе Жуковского: уникальное видео пилотажа SSJ-100 для авиасалона МАКС-2021
11:42 ОПК
Видео
Военный эксперт назвал С-500 свидетельством поступательного развития ОПК России
11:02 ОПК
Видео
Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57
Популярное
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.