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Военный эксперт назвал С-500 свидетельством поступательного развития ОПК России

Иван Петров
11:42 20.07.2021
Самое главное, по словам эксперта, это поступательность развития - то, что на смену С-500 уже готовятся другие системы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Зенитная ракетная система С-500 - свидетельство поступательного развития ОПК и конструкторской мысли в России. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов. 

«Прежде всего, С-500 - свидетельство того, что наш оборонно-промышленный комплекс и наша конструкторская мысль развиваются. Это совершенно новый комплекс, который продолжает линейку знаменитых С-125, С-200, С-300, и так далее», - подчеркнул эксперт. 

Коновалов отметил, что С-500 по большей части характеристик, конечно же, будет превосходить аналоги.

Но самое главное, по словам эксперта, это поступательность развития - то, что на смену С-500 уже готовятся другие системы. 

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