ОПК Военный эксперт назвал С-500 свидетельством поступательного развития ОПК России Иван Петров Самое главное, по словам эксперта, это поступательность развития - то, что на смену С-500 уже готовятся другие системы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Зенитная ракетная система С-500 - свидетельство поступательного развития ОПК и конструкторской мысли в России. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов. «Прежде всего, С-500 - свидетельство того, что наш оборонно-промышленный комплекс и наша конструкторская мысль развиваются. Это совершенно новый комплекс, который продолжает линейку знаменитых С-125, С-200, С-300, и так далее», - подчеркнул эксперт. Коновалов отметил, что С-500 по большей части характеристик, конечно же, будет превосходить аналоги. Но самое главное, по словам эксперта, это поступательность развития - то, что на смену С-500 уже готовятся другие системы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика