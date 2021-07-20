Военный эксперт оценил испытательные боевые стрельбы новейшей зенитной ракетной системы С-500

Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. О главной идее этой системы «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Главная идея этой системы - это то, что она имеет раздельные средства работы по баллистическим и аэродинамическим целям. Как средство разведки и целеуказания, имеется в виду РЛС различного класса, так и огневые средства, имеются в виду сами зенитные управляемые ракеты», - отметил Мураховский.

Эксперт выразил надежду, что в ближайшее время время эта система все-таки будет принята на вооружение, а затем будет постепенно развиваться ее серийное производство.

«У нас уже есть похожая по идеологии по строению система - это С-300В, но это система войсковой противовоздушной обороны, разработанная еще в советское время, модернизированная уже в российский период, и сейчас серийно поставляемая в варианте С-300В4 в наши Вооруженные силы. Но жизнь не стоит на месте и нужна такая система, которая обеспечит надежную воздушно-космическую оборону ключевых объектов на территории нашей страны», - обратил внимание эксперт.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.

ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всех существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения.