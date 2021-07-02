Более 50 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

За прошедшую неделю разведку у границ Российской Федерации вели более 50 самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пятьдесят три летательных аппарата иностранных государств, ведущих разведку вдоль границы РФ, были обнаружены радиолокационными станциями за последние семь дней. В их числе – 47 самолетов-разведчиков и шесть БПЛА.

Все полеты иностранных летательных аппаратов проходили под контролем радиолокационных систем РФ. Воздушное пространство Российской Федерации нарушено не было.