В Рособоронэкспорте сообщили о заключении контрактов на российские БПЛА «Орион»

В Рособоронэкспорте сообщили о заключении контрактов на российские беспилотные летательные аппараты «Орион-Э». Об этом на авиасалоне МАКС-2021 заявил гендиректор предприятия Александр Михеев.

«Уже подписаны и реализуются первые контракты. Разведывательно-наблюдательный вариант подписан и реализуется», - сообщил он.

Михеев отметил, что вскоре будет отдельно представлен внешний вид экспортного варианта ударной модификации БПЛА.

«Орион-Э» относят к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Размах крыла - 16 метров, длина - 8 метров.