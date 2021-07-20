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Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35 за границу

Андрей Аркадьев
10:45 20.07.2021
Начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины.
Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35 за границу
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия получила новые заявки от зарубежных заказчиков на многоцелевые истребители Су-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины», - приводит агентство его слова.

Он напомнил, что Су-35 успешно зарекомендовал себя во время операции ВКС России против боевиков в Сирии.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

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