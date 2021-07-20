Россия готова провести переговоры с Турцией по Су-35 и Су-57, если Анкара примет решение об их покупке

Россия готова провести переговоры с Турцией по поводу истребителей Су-35 и Су-57 в случае, если Анкара примет решение об их покупке. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Если Анкара примет решение о закупке этих самолетов, мы готовы провести с турецкими коллегами соответствующие переговоры», - передает РИА Новости слова Шугаева.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных, а а также надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Согласно плану, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в ВС РФ достигнет 76.

Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В ВС РФ поступает модификация самолета Су-35С - эти истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.