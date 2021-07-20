Во главе с «Варягом»: парадный строй кораблей ТОФ готовится к Дню ВМФ во Владивостоке

В акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке готовится к празднованию Дня ВМФ парадный строй кораблей Тихоокеанского флота. В параде примут участие восемь кораблей во главе с ракетным крейсером «Варяг».

Для обеспечения швартовки кораблей в бухте ранее установили 16 комплектов рейдового оборудования.

Генеральная репетиция парада состоится в пятницу, 23 июля. Сам же парад кораблей ТОФ во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота России состоится 25 июля. Жителей и гостей города также ждут тематические площадки, выступления фольклорных коллективов и многое другое.