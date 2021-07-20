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В Бельгии объявлен день национального траура в результате разрушительного наводнения

Кира Карон
10:02 20.07.2021
По последним данным, число жертв достигло 36 человек. Еще 127 до сих пор числятся пропавшими без вести.
В Бельгии объявлен день национального траура в результате разрушительного наводнения
© Фото: ТРК Звезда
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В Бельгии объявлен день национального траура. Страна скорбит по погибшим в результате разрушительного наводнения. По последним данным, число жертв достигло 36 человек. Еще 127 до сих пор числятся пропавшими без вести. В полдень будет объявлена всеобщая минута молчания.

От самого масштабного за последние 100 лет от наводнения пострадали также Австрия, Италия, Польша. Повсюду, где уже сошла вода, коммунальные службы, местные жители и волонтеры убирают улицы, ремонтируют поврежденные здания. С затопленных дорог вывозят автомобили. Но в десятках населенных пунктов до сих пор нет электричества, связи, водоснабжения.

Самые сильные разрушения в Германии. На восстановление пострадавших регионов может уйти несколько миллиардов евро. Кроме того, в стране решили изменить национальную систему оповещения. Многих стихия застала врасплох. Предупреждения о рекордных осадках и ожидаемых подтоплениях просто не доходили до граждан. А сейчас люди опасаются, что проливные дожди обрушатся на них с новой силой. Над одним из городов заметили гигантское грозовое облако. Такого, по словам местных жителей, там не видели никогда.

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