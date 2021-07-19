В Совфеде выступили с предложением ужесточить обязательный техосмотр автомобилей

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает сохранить обязательный техосмотр, ужесточив при этом существующие правила. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, предлагается обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять инспектору. В том случае, если карты нет, предусмотрен штраф в 500 рублей.

Отдельная часть документа затрагивает борьбу с мошенничеством. Так, операторов, которые предлагают сделать диагностическую карту без предоставления автомобиля, предлагают временно отсоединить от Единой автоматизированной информационной система технического осмотра.