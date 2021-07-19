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В Совфеде выступили с предложением ужесточить обязательный техосмотр автомобилей

Алена Миронова
10:21 19.07.2021
Предлагается обязать водителей иметь диагностическую карту при себе и предъявлять ее инспектору.
В Совфеде выступили с предложением ужесточить обязательный техосмотр автомобилей
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает сохранить обязательный техосмотр, ужесточив при этом существующие правила. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, предлагается обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять инспектору. В том случае, если карты нет, предусмотрен штраф в 500 рублей.

Отдельная часть документа затрагивает борьбу с мошенничеством. Так, операторов, которые предлагают сделать диагностическую карту без предоставления автомобиля, предлагают временно отсоединить от Единой автоматизированной информационной система технического осмотра.

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