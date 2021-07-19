В ЗВО от коронавируса привили свыше 17 тысяч членов семей военнослужащих

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели вакцинацию военнослужащих и членов их семей от коронавируса. Ранее свои дозы препарата уже получили медперсонал и те военнослужащие, которые заступили на боевое дежурство.

Перед прививкой все участники процесса прошли обязательное тестирование на наличие антител. Первые полчаса после нее военнослужащие находились под наблюдением врачей.

Вакцина поступает в войска в соответствии со всеми медицинскими нормами, в специальных охлажденных термоконтейнерах. Вакцинация проводится добровольно с письменного согласия. Процесс вакцинации в ЗВО подходит к концу - привиты уже свыше 17 тысяч членов семей военнослужащих танковой армии.