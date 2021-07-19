Выжженная земля: пламя лесных пожаров охватило Карелию и Якутию

Едкий дым парализовал движение по федеральной трассе «Кола» в Карелии. Участок дороги около города Сегежа решили перекрыть. Огнем охвачены уже более трех тысяч гектаров.

Пламя уже прошлось по поселку Найстенъярви. Огонь перекинулся через минерализованные полосы. Вода закончилась. Людей эвакуируют.

«Там все уже горит, понимаете? Он пошёл с 4-х сторон на поселок», - поделился местный житель.

Свои дома люди покидали, собираясь наспех. Самое ценное - домашних животных - спасали своими силами.

В республике объявили режим повышенной готовности. Тушить пламя помогают также и добровольцы. Задействованы вертолеты и пожарные поезда.

Подобная обстановка сохраняется и в Якутии.

«Сейчас этот огонь идет навстречу поселку Магарас Горного района республики. Осталось всего 2 километра. К сожалению, с этим огнем сейчас никак нельзя бороться. Можно устроить лишь встречный пал», - передает корреспондент «Звезды» Роман Кутуков с места событий.

Сейчас по всей Якутии - свыше 200 очагов. Аэропорт Якутска закрыт, ограничено и судоходство на реке Лена. Из-за ухудшения обстановки в республику дополнительно направили два самолета Бе-200 для сбросов воды.

В некоторых районах пламя распространяется по верхушкам деревьев, а не по траве, это гораздо опаснее. Хвоя вспыхивает за секунды. Наша съемочная группа стала свидетелем разрушительных лесных пожаров, которые оставили после себя лишь выжженную землю.

В Якутии огнем уже пройдено около полутора миллионов гектаров. Из-за сильного задымления власти региона просят жителей оставаться дома, руководителей компаний призывают освободить от работы пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями до тех пор, пока ситуация с пожарами не стабилизируется.