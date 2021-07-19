В стране и мире Крупный град размером с грецкий орех выпал в Башкирии Алена Миронова Синоптики отмечают, что в ближайшие дни непогода сохранится. © Видео: Башинформ, Youtube © Фото: Башинформ, Youtube Читайте нас на: В Зилаирском районе Башкирии выпал крупный град. Местные жители активно делятся в Сети фотографиями и видеозаписями последствий стихии, сравнивая градины по размерам со сливами и грецкими орехами. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни непогода сохранится. В некоторых районах республики ожидаются грозы, а также порывистый ветер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика