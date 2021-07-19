Россиян предупредили о быстром переходе легкого течения COVID-19 в тяжелую форму

Легкое течение заболевания коронавирусом может прогрессировать и привести к тяжелому поражению органов. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

«Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов», - передает ТАСС слова Пшеничной.

Как отмечается, такое явление довольно часто наблюдается у пациентов старшего возраста, у которых имеются факторы риска по тяжелому течению COVID-19. Однако также в некоторых случаях это может встречаться и у молодых людей, которые игнорируют свое состояние в первые дни болезни и не спешат обращаться к врачу.