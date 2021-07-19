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Россиян предупредили о быстром переходе легкого течения COVID-19 в тяжелую форму

Алена Миронова
07:59 19.07.2021
Как отмечается, такое явление довольно часто наблюдается у пациентов старшего возраста, у которых имеются факторы риска по тяжелому течению COVID-19.
Россиян предупредили о быстром переходе легкого течения COVID-19 в тяжелую форму
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Легкое течение заболевания коронавирусом может прогрессировать и привести к тяжелому поражению органов. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

«Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов», - передает ТАСС слова Пшеничной.

Как отмечается, такое явление довольно часто наблюдается у пациентов старшего возраста, у которых имеются факторы риска по тяжелому течению COVID-19. Однако также в некоторых случаях это может встречаться и у молодых людей, которые игнорируют свое состояние в первые дни болезни и не спешат обращаться к врачу.

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