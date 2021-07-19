Мотострелки ВВО отразили нападение «диверсантов» на колонну бронетехники: кадры учений

Военнослужащие мотострелкового подразделения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе совершения марша отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну бронетехники.

В ходе совершения марша на колонну мотострелкового соединения было совершено внезапное нападение отрядом диверсантов условного противника. В результате подрыва заложенных зарядов условный противник вывел из строя первую и замыкающую машину военной колонны.

Опытные механики-водители неповрежденных боевых машин незамедлительно совершили маневр, выведя из зоны огневого поражения технику и позволив тем самым десантироваться личному составу для организации круговой обороны.

В результате правильно выставленной обороны мотострелкам удалось уничтожить огневые точки диверсантов и перейти в наступление.

Одной из основных задач учения стала отработка принятия самостоятельных решений командирами подразделений, применение нестандартных решений в зависимости от обстановки на поле боя, а также отработка действий мотострелков, как в обороне, так и в наступлении.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, дымы и холостые.