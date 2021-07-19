Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Коронавирус, роботы, дождь из метеоров: какая атмосфера царит в Токио в преддверии Олимпиады

Алена Миронова
Олег Лавров
07:00 19.07.2021
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Летняя Олимпиада в Токио начнется уже на этой неделе - 23 июля. Она будет необычной во всех смыслах. Роботы заменят помощников-волонтеров, а вместо фейерверков на церемонии открытия пройдет дождь из метеоров. На орбиту запустят искусственные микроспутники, имитирующие звезды. А в олимпийском бассейне будет меняться глубина и ширина в зависимости от вида спорта.

Из-за санкций даже название нашей сборной звучит так: команда спортсменов олимпийского комитета России. Факт выступления без флага, гимна и права называться «сборной России» не сильно сказывается на боевом духе спортсменов, вылетающих в Токио.

«Все же знают откуда мы, где мы родились и где тренировались, это не имеет значение сейчас», - подчеркнул игрок в настольный теннис сборной России Кирилл Скачков

В Олимпийскую деревню спортсмены заезжают за пять дней до своих соревнований. Покидают Токио уже через два дня после выступления. Спортсмены и журналисты со всего мира по прибытии в аэропорт Ханэда должны иметь приложение на смартфоне, отслеживающее их по GPS. Самая крупная часть российской делегации - почти 150 человек - вылетает в Токио из Шереметьево.

Из-за пандемии правительство Японии не позволяет спортсменам заехать всем сразу. Делегация Российской Федерации прибывает в страну восходящего солнца разными рейсами и в разные дни. Часть спортсменов для акклиматизации уже почти месяц находятся во Владивостоке и Хабаровске.

Ранее в Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса - наблюдаются новые антирекорды по числу заболевших. В Олимпийской деревне зафиксировали первый случай заболевания среди проживающих.

«Каждый день меняются и время тренировки, какие-то изменения нам присылают. Какие-то новые ужесточения. Там даже 50 метров нельзя пройти, возят на автобусе до пункта питания», - поделился тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев.

А вот поддержка со стороны болельщиков – лишней не бывает.

«Все мы, вся страна, мы всей душой, всем сердцем с вами. Мы так хотим и ждем ваших побед», - отметил российский драматург, театральный режиссер и киноактер Евгений Гришковец.

Знаменосцами отечественной сборной буду фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов по прозвищу «Пулемет». 

«Я не раз, когда маленький был, видел как спортсмены, великие спортсмены несут знамя. Я знаю, что не каждому удостаивается такая честь. Поэтому безусловно радость и ответственность. Потому что будет следить вся страна. Я буду вести за собой целую делегацию, к сожалению, не под знаменем России, но тем не менее», - рассказал Михайлов.

Отдельная особенность игр в Токио - аудиосопровождение. Так как Олимпиада пройдет без живых зрителей, их будут имитировать звуки толпы, записанные на предыдущих олимпийских играх. А когда кто-то из наших спортсменов завоюет медаль, вместо государственного гимна будет звучать Чайковский.

Нашей сборной эксперты пророчат как минимум третье общекомандное место и порядка 50 медалей. Особенно сильна Россия на летних Олимпийских играх в борьбе, боксе, синхронном плавании, а также художественной гимнастике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:00 В стране и мире
Видео
Коронавирус, роботы, дождь из метеоров: какая атмосфера царит в Токио в преддверии Олимпиады
05:10 Армия
Видео
На грани жизни и смерти: военные хирурги в Красногорске провели уникальную операцию на сердце
04:34 В стране и мире
Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19
00:25 ОПК
Видео
Ростех опубликовал видео с «лицом» новейшего самолета для МАКС-2021
02:05 В стране и мире
На МАКС-2021 покажут прототип нового российского скафандра
Популярное
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Бритни Спирс заявила об уходе со сцены из-за опекунства отца
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Треть россиян отказались от четырехдневной рабочей недели
Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.