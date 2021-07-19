Коронавирус, роботы, дождь из метеоров: какая атмосфера царит в Токио в преддверии Олимпиады

Летняя Олимпиада в Токио начнется уже на этой неделе - 23 июля. Она будет необычной во всех смыслах. Роботы заменят помощников-волонтеров, а вместо фейерверков на церемонии открытия пройдет дождь из метеоров. На орбиту запустят искусственные микроспутники, имитирующие звезды. А в олимпийском бассейне будет меняться глубина и ширина в зависимости от вида спорта.

Из-за санкций даже название нашей сборной звучит так: команда спортсменов олимпийского комитета России. Факт выступления без флага, гимна и права называться «сборной России» не сильно сказывается на боевом духе спортсменов, вылетающих в Токио.

«Все же знают откуда мы, где мы родились и где тренировались, это не имеет значение сейчас», - подчеркнул игрок в настольный теннис сборной России Кирилл Скачков

В Олимпийскую деревню спортсмены заезжают за пять дней до своих соревнований. Покидают Токио уже через два дня после выступления. Спортсмены и журналисты со всего мира по прибытии в аэропорт Ханэда должны иметь приложение на смартфоне, отслеживающее их по GPS. Самая крупная часть российской делегации - почти 150 человек - вылетает в Токио из Шереметьево.

Из-за пандемии правительство Японии не позволяет спортсменам заехать всем сразу. Делегация Российской Федерации прибывает в страну восходящего солнца разными рейсами и в разные дни. Часть спортсменов для акклиматизации уже почти месяц находятся во Владивостоке и Хабаровске.

Ранее в Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса - наблюдаются новые антирекорды по числу заболевших. В Олимпийской деревне зафиксировали первый случай заболевания среди проживающих.

«Каждый день меняются и время тренировки, какие-то изменения нам присылают. Какие-то новые ужесточения. Там даже 50 метров нельзя пройти, возят на автобусе до пункта питания», - поделился тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев.

А вот поддержка со стороны болельщиков – лишней не бывает.

«Все мы, вся страна, мы всей душой, всем сердцем с вами. Мы так хотим и ждем ваших побед», - отметил российский драматург, театральный режиссер и киноактер Евгений Гришковец.

Знаменосцами отечественной сборной буду фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов по прозвищу «Пулемет».

«Я не раз, когда маленький был, видел как спортсмены, великие спортсмены несут знамя. Я знаю, что не каждому удостаивается такая честь. Поэтому безусловно радость и ответственность. Потому что будет следить вся страна. Я буду вести за собой целую делегацию, к сожалению, не под знаменем России, но тем не менее», - рассказал Михайлов.

Отдельная особенность игр в Токио - аудиосопровождение. Так как Олимпиада пройдет без живых зрителей, их будут имитировать звуки толпы, записанные на предыдущих олимпийских играх. А когда кто-то из наших спортсменов завоюет медаль, вместо государственного гимна будет звучать Чайковский.

Нашей сборной эксперты пророчат как минимум третье общекомандное место и порядка 50 медалей. Особенно сильна Россия на летних Олимпийских играх в борьбе, боксе, синхронном плавании, а также художественной гимнастике.