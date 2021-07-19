Армия Российские миротворцы доставили 18 тонн гуманитарного груза в Нагорный Карабах Анна Берестовая Миротворцы РФ осуществили доставку гуманитарного груза в Нагорный Карабах. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили 18 тонн гуманитарного груза от благотворительных организаций и фондов в Нагорный Карабах для передачи его нуждающимся местным жителям. «Сегодня мы получили 18 тонн груза, который будет размещен здесь. В дальнейшем данный груз будет доставлен в отдаленные поселки, в которые невозможно доехать, всем нуждающимся жителям. Еженедельно мы получаем гуманитарный груз от различных фондов... В составе груза обычно проходят продовольственные наборы - это супы, масло, макароны, сухие смеси. Помимо этого одежда детская, взрослая, подростковая, детские игрушки, подгузники для детей, подгузники для взрослых, а также медицинское оборудование для фельдшерских пунктов», - рассказал офицер центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Руслан Иванов. В общей сложности, по линии благотворительных организаций и фондов российскими миротворцами было передано более 220 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха, в числе которых, помимо продуктов и вещей первой необходимости, передавалось специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика