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Российские миротворцы доставили 18 тонн гуманитарного груза в Нагорный Карабах

Анна Берестовая
05:21 19.07.2021
Миротворцы РФ осуществили доставку гуманитарного груза в Нагорный Карабах.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили 18 тонн гуманитарного груза от благотворительных организаций и фондов в Нагорный Карабах для передачи его нуждающимся местным жителям.

«Сегодня мы получили 18 тонн груза, который будет размещен здесь. В дальнейшем данный груз будет доставлен в отдаленные поселки, в которые невозможно доехать, всем нуждающимся жителям. Еженедельно мы получаем гуманитарный груз от различных фондов... В составе груза обычно проходят продовольственные наборы - это супы, масло, макароны, сухие смеси. Помимо этого одежда детская, взрослая, подростковая, детские игрушки, подгузники для детей, подгузники для взрослых, а также медицинское оборудование для фельдшерских пунктов», - рассказал офицер центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

В общей сложности, по линии благотворительных организаций и фондов российскими миротворцами было передано более 220 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха, в числе которых, помимо продуктов и вещей первой необходимости, передавалось специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения.

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