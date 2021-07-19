Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий

Ученые из Государственного научного центра «Вектор» и Нижегородского института имени Блохиной, выявили особый штамм лактобацилл, проявляющих активность против коронавируса. Соответствующую информацию опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

В рамках проведенного специалистами исследования были изучены шесть штаммов бифидобактерий и лактобактерий в контексте их противовирусной активности.

Явная активность одного штамма бифидобактерий, а также пробиотических штаммов лактобацилл была направлена против вируса гриппа. Кроме того, один из штаммов лактобацилл оказался активен в отношении COVID-19.