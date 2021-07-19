На грани жизни и смерти: военные хирурги в Красногорске провели уникальную операцию на сердце

Уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского в подмосковном Красногорске. Пациенту была удалена объемная 8-сантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан.

Образование на сердце появилось очень быстро, в течение нескольких месяцев, и заполнила собой все левые отделы сердца. Опасная опухоль была смешанной, соединяла в себе миксому и рабдомиому.

В ходе операции все сердечные камеры были обработаны специальным лазером и электричеством. Кроме этого было сделано аортокоронарное шунтирование и восстановлен ритм сердца.

«Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди полностью, разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды», - отметил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы заслуженный врач РФ доктор медицинских наук Александр Есипов.

Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука. После перенесенной операции динамика восстановления пациента на хорошем уровне. Через неделю его будут готовить к выписке и реабилитации в амбулаторных условиях по месту жительства.

«Здесь работают профессионалы высшего уровня. Прекрасно понимаю, что доктор Александр Лищук и его команда спасли мне жизнь. Опухоль развивалась так стремительно, что счет, похоже, уже шел на дни», - сказал пациент Владимир.

В ЦВКГ имени А.А.Вишневского создана уникальная «гибридная операционная», которая представляет собой инновационный операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.

Комплекс позволяет одновременно проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже), а также дает возможность осуществлять телемедицинские сеансы с консультациями оперирующих врачей. В комплексе можно проводить до 50 высокотехнологичных операций в месяц.