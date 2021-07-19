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Военные медики ЦВО приступили к приему больных в Хакасии

Анна Берестовая
05:00 19.07.2021
Военные медики ЦВО начали прием в мобильном госпитале в Хакасии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Военные медики Центрального военного округа приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом на базе реабилитационного центра имени А. Лебедя в городе Черногорске.

Поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Для оказания необходимой помощи населению республики Хакасия в распоряжении госпиталя имеется современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также необходимый запас лекарственных средств.

Ранее было проведено совместное совещание с гражданскими специалистами республики, где были определены порядок и объем работы военных медицинских работников. В составе госпиталя 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией. Также, по решению Сергея Шойгу, для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Хакасия военно-транспортной авиацией ЦВО в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.

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