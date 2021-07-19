Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Как на ладони: назван способ распознать опасный уровень сахара по рукам

Анна Берестовая
02:43 19.07.2021
Медики научились выявлять опасный уровень сахара в крови по ладоням.
Как на ладони: назван способ распознать опасный уровень сахара по рукам
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Британские медики обнаружили способ определить опасную концентрацию сахара в крови по состоянию ладоней человека. Проблемы с уровнем сахара могут проявляться в появлении так называемого диабетического синдрома жесткой руки, иначе называемого диабетической хироартропатией.

При данном заболевании кожи у пациентов появляется ограниченность в движении суставов рук и пальцев кисти. Первоначально симптоматика становится заметна по ощущениям в мизинце, после чего переходит на остальную часть руки. При этом кожа в пораженном месте может чувствоваться утолщенной или восковой.

Об этом пишет издание The Daily Express. По рекомендации специалистов, для проверки на наличие болезни следует попытаться свести ладони вместе. Данный синдром, если таковой будет присутствовать, не позволит пальцам рук соприкоснуться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.