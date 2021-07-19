Как на ладони: назван способ распознать опасный уровень сахара по рукам

Британские медики обнаружили способ определить опасную концентрацию сахара в крови по состоянию ладоней человека. Проблемы с уровнем сахара могут проявляться в появлении так называемого диабетического синдрома жесткой руки, иначе называемого диабетической хироартропатией.

При данном заболевании кожи у пациентов появляется ограниченность в движении суставов рук и пальцев кисти. Первоначально симптоматика становится заметна по ощущениям в мизинце, после чего переходит на остальную часть руки. При этом кожа в пораженном месте может чувствоваться утолщенной или восковой.

Об этом пишет издание The Daily Express. По рекомендации специалистов, для проверки на наличие болезни следует попытаться свести ладони вместе. Данный синдром, если таковой будет присутствовать, не позволит пальцам рук соприкоснуться.