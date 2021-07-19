«Никаких гарантий»: директор МакSим рассказала о ее состоянии

Состояние певицы Марины Абросимовой сейчас колеблется, и никаких гарантий или прогнозов сделать нельзя. Об этом в беседе с «360» рассказала директор артистки Маргарита Соколова.

По словам менеджера, врачи не дают точных прогнозов или гарантий. Певица МакSим находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжело состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере, на вчерашний день», - рассказала Соколова.

Также директор певицы призвала поклонников МакSим не доверять публикациям СМИ, которые ссылаются на работников больницы. Она напомнила, что медицинский персонала не имеет права разглашать подобные сведения.

О том, что МакSим госпитализировали, стало известно в июне. У 38-летней артистки было обнаружено воспаление легких, однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. По прошествии нескольких дней певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.