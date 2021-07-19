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Подразделения армейского корпуса Балтфлота вернулись на базу после выхода по тревоге

Валентина Пескова
22:34 19.07.2021
В пункты постоянной дислокации вернулись более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники.
Подразделения армейского корпуса Балтфлота вернулись на базу после выхода по тревоге
© Фото: Минобороны РФ
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Подразделения армейского корпуса Балтийского флота, которые дислоцированы в Калининградской области, вернулись в пункты постоянной дислокации после выхода по тревоге в районы боевого предназначения.

Более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники вернулись в пункты постоянной дислокации, расположенные в городах Гусев, Черняховск, Советск и Калининград.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, а также подразделения обеспечения, совершили марш свыше 30 километров на военной технике по пересеченной местности. После прибытия в места своего постоянного базирования военнослужащие обработали от грязи вооружение и военную технику.

Во время совершения марш-броска подразделения отработали приемы ведения противовоздушной обороны, борьбы с ДРГ условного противника, а также обеспечения всесторонней безопасности колонны.

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