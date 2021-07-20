Десантники из Ульяновска сдали более 120 литров крови для лечения пациентов с COVID-19

Более 300 военных и гражданских лиц из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения сдали донорскую кровь для лечения тяжелобольных пациентов от новой инфекции COVID-19.

Все доноры уже давно были привиты от коронавируса, поэтому сама медицинская процедура проходила с соблюдением мер, которые направлены на противодействие распространению эпидемии COVID-19.

После лабораторного исследования полученную кровь и ее компоненты направят по назначению в лечебные учреждения Ульяновской области. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в рамках акции банк крови пополнился более чем на 120 литров.

Перед тем, как стать донорами, десантники заполнили анкеты, предварительно пройдя обследование у терапевта. Для этого военнослужащие сдали необходимые анализы на определение группы крови, ее резус-принадлежности, уровня гемоглобина, а также наличия в крови антител к COVID-19.

Участники акции помощи отметили, что каждый из них считает своим долгом оказать помощь людям в сложной ситуации.