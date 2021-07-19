Замминистра обороны России Фомин встретился с послом государства Шри-Ланка
Стороны обсудили отношения между двумя странами, а также их перспективы. Акцент был сделан на вопросы двустороннего военного сотрудничества.
© Фото: Минобороны России
Сегодня замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России профессором Ламавансом Мигахаланде.
Мигахаланде завершает свою службу в нашей стране в конце этого месяца.
Стороны обсудили отношения между двумя странами, а также их перспективы. Акцент был сделан на вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Сама встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.