Замминистра обороны России Фомин встретился с послом государства Шри-Ланка

Сегодня замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России профессором Ламавансом Мигахаланде.

Мигахаланде завершает свою службу в нашей стране в конце этого месяца.

Стороны обсудили отношения между двумя странами, а также их перспективы. Акцент был сделан на вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Сама встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.