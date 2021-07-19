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Сила гиперзвука: ракета «Циркон» разнесла мишень на побережье Баренцева моря

Тимур Шерзад
Михаил Аброськин
18:27 19.07.2021
По данным объективного контроля, «Циркон» прямым попаданием поразил мишень, подтвердив тактико-технические характеристики. Скорость ракеты в полете составила около 7 Махов - это более 8,5 тысяч километров в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Семь махов - это восемь с половиной тысяч километров в час! С такой умопомрачительной - гиперзвуковой - скоростью новейшая ракета Циркон, взяв курс из акватории Белого моря, уничтожила цель на побережье Баренцева моря. Расстояние было внушительным - 350 километров. Пуск успешно выполнил фрегат «Адмирал Горшков». Другие подробности испытания супер-оружия у Михаила Аброськина.

В Белом море ракетный фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как сообщили в Минобороны, цель находилась на побережье Баренцева моря - на дальности в 350 километров.

По данным объективного контроля, «Циркон» прямым попаданием поразил мишень, подтвердив тактико-технические характеристики. Скорость ракеты в полете составила около 7 Махов - это более 8,5 тысяч километров в час.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что такими ракетами будут оснащаться не только корабли, но и подводные лодки военно-морского флота Российской Федерации.

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