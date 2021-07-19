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Возле МКС обнаружили группу неопознанных объектов

Алексей Курильченко
15:46 19.07.2021
Блогер обнаружил группу НЛО, пролетавших в непосредственной близости от МКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В непосредственной близости от Международной комической станции обнаружили группу неопознанных объектов. Об этом сообщил блогер, называющий себя «охотником за НЛО». По его словам, объекты он заметил во время просмотра трансляции NASA.

«На видео можно увидеть скопление светящихся объектов, которые перемещались с одинаковой скоростью, они приблизительно одинакового размера. Я насчитал 27 объектов в одном скоплении и примерно 20 во втором», - рассказал блогер в видео.

Ранее российский космонавт Андрей Борисенко рассказал, что видел с борта Международной космической станции необычное явление на Земле. Он заметил световое пятно очень большого диаметра. Он уточнил, что это произошло время его первого полета в космос.

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