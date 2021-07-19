На дне: в Кронштадте спуск частной яхты на воду закончился ее падением

В Санкт-Петербурге владелец частной яхты захотел испытать новое плавательное средство в действии и приехал на пирс в Кронштадт, чтобы торжественно спустить судно на воду в Финском заливе.

Однако, в самый решающий момент, как принято сегодня говорить, «что-то пошло не так». Белоснежная красотка сорвалась с крана и боком упала в воду, после чего за нею последовал и сам кран.

Непечатная лексика от владельца яхты предусмотрительно осталась за кадром, из находящихся на причале взрослых и детей, к счастью, никто не пострадал.

«Сразу вижу ОНК-160 (компьютер автокрана) отсутствует или не работает», - прокомментировал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

Владельцу подъемного крана теперь наверняка придется предоставить отчет о законности и исправности предоставления своих услуг и технической машины.