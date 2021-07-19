В торговом центре в Истре произошел пожар

В подмосковной Истре произошел пожар в торговом центре на улице Московская. Информация о возгорании поступила в региональное представительство МЧС РФ в 14.26.

«В ТЦ по улице Московской, дом 5б, внутри произошло загорание. Площадь пожара устанавливается», - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС РФ.

На место возгорания сразу же были направлены спасательные бригады. К 14.58 пожар был локализован, а в 15.00 - уже потушен.

Как стало известно позже, площадь тушения пожара составила 60 квадратных метров, при общей площади здания Г-образной формы в 70 квадратных метров с пристройками на 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.