В США заявили, что раскроют, как КНР проводит кибреоперации по всему миру

США раскроют, как китайское министерство госбезопасности, по мнению Вашингтона, проводит кибероперации по всему миру. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Штатов. Стенограмма опубликована на сайте госдепартамента.

«В некоторых случаях нам известны сообщения о том, что киберакторы, аффилированные с правительством КНР, проводили операции с программами-вымогателями против частных компаний, которые требовали выкупа на миллионы долларов», - подчеркнул высокопоставленный чиновник в ходе телефонного брифинга.

В администрации США пообещали предоставить доказательство того, как, по мнению Штатов, Китай использует наемных хакеров для того, чтобы «проводить несанкционированные кибероперации по всему миру, в том числе для получения личной выгоды».

В администрации также призвали частные компании последовать примеру правительства США и, в свою очередь, принять соответствующие меры по увеличению инвестиций в кибербезопасность для того, чтобы минимизировать риск инцидентов в будущем.

Ранее Китай неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, выступая перед международным сообществом с призывом совместными силами противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность, а также нарушают международные правила.