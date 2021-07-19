Врач рассказала, сколько времени достаточно провести на солнце для выработки витамина D

Для выработки витамина D в летнее время достаточно принимать солнечные ванны в утренние часы по 30-40 минут ежедневно. Об этом «Звезде» рассказала врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева.

Врач отметила, что находиться под открытым солнцем не рекомендуется в определенное время - после 12 часов дня, а в некоторых регионах после 10 утра, поскольку помимо пользы солнечные лучи могут нанести и вред организму.

«И вообще, самый главный критерий у нас - это умеренность. Умеренность во всем. Достаточно принимать солнечные ванны в утренние часы - полчаса, минут 40 каждый день», - подчеркнула врач.

Эксперт обратила внимание на то, что витамин D не накапливается в организме и расходуется очень быстро, поэтому организм постоянно требует его нового притока. В летнее время достаточно находиться на солнце, чтобы витамин вырабатывался.