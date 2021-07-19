Россия получит программу развития авиации до 2050 года. В ее разработке будет учтен опыт государственной программы вооружений. Об этом сказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«До конца года максимум этот документ, условно назовем его "Авиация России-2050", на мой взгляд, должны мы получить. Наверное, надо взять за аналог нашу государственную программу вооружений, на десятилетние периоды разбить, на этапы 10-20 лет. Методологически к этому подойти, посмотреть, какие у государства стандарты», - сказал Слюсарь на своем онлайн-выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве.

Глава ОАК подчеркнул, что программа должна отражать и мировые тенденции развития авиации, и российские взгляды и подходы. Слюсарь напомнил, что стратегия развития авиапромышленности России есть, и отражает многое из необходимого, но новый документ будет отличаться межотраслевым характером и тем, что будет принят на высоком государственном уровне.