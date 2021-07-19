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Невзирая на внезапность: мотострелки успешно уничтожили «вражескую» засаду на Сахалине

Тимур Шерзад
11:53 19.07.2021
Противник, казалось бы, продумал все: первая и последняя машины подорвались на фугасах, колонна встала, ловушка захлопнулась - сценарий максимально жесткий. Но проходит всего пара секунд, и уцелевшие МТ-ЛБ, резко развернувшись, выходят из зоны поражения - механики-водители за рычагами опытные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мотострелки на Сахалине успешно вырвались из учебной засады, отразив нападение диверсантов - в местном армейском корпусе стартовали масштабные маневры.

Противник, казалось бы, продумал все: первая и последняя машины подорвались на фугасах, колонна встала, ловушка захлопнулась - сценарий максимально жесткий. Но проходит всего пара секунд, и уцелевшие МТ-ЛБ, резко развернувшись, выходят из зоны поражения - механики-водители за рычагами опытные. Под прикрытием брони десант спешивается и открывает ответный огонь.

Главной задачей учений было проверить умение командиров принимать правильные решения в критических условиях. И офицеры не подвели - несмотря на внезапность нападения, они сумели организовать круговую оборону и уничтожить вражескую диверсионную группу с минимальными потерями.

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