Невзирая на внезапность: мотострелки успешно уничтожили «вражескую» засаду на Сахалине

Мотострелки на Сахалине успешно вырвались из учебной засады, отразив нападение диверсантов - в местном армейском корпусе стартовали масштабные маневры.

Противник, казалось бы, продумал все: первая и последняя машины подорвались на фугасах, колонна встала, ловушка захлопнулась - сценарий максимально жесткий. Но проходит всего пара секунд, и уцелевшие МТ-ЛБ, резко развернувшись, выходят из зоны поражения - механики-водители за рычагами опытные. Под прикрытием брони десант спешивается и открывает ответный огонь.

Главной задачей учений было проверить умение командиров принимать правильные решения в критических условиях. И офицеры не подвели - несмотря на внезапность нападения, они сумели организовать круговую оборону и уничтожить вражескую диверсионную группу с минимальными потерями.