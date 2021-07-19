Определен облик нового стратегического ракетоносца для замены Ту-95. Об этом рассказал член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

«Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», - сказал Смирнов в интервью РИА Новости.

Предполагается, что разрабатываемый в ПАО «Туполев» бомбардировщик поступит на вооружение до 2027 года. Он сможет заменить стратегические ракетоносцы Ту-95.

Ранее сообщалось, что двигатель для перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА уже собран «в железе».