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Определен облик нового стратегического ракетоносца для замены Ту-95

Тимур Шерзад
10:39 19.07.2021
По словам члена Военно-промышленной комиссии, идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов.
Определен облик нового стратегического ракетоносца для замены Ту-95
© Фото: Минобороны России
По сообщениям СМИ, новый бомбардировщик будет выполнен по схеме «летающее крыло». Так ли это - рано или поздно узнаем
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Определен облик нового стратегического ракетоносца для замены Ту-95. Об этом рассказал член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. 

«Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», - сказал Смирнов в интервью РИА Новости.

Предполагается, что разрабатываемый в ПАО «Туполев» бомбардировщик поступит на вооружение до 2027 года. Он сможет заменить стратегические ракетоносцы Ту-95.  

Ранее сообщалось, что двигатель для перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА уже собран «в железе». 

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