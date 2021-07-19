В стране и мире Мурашко заявил о росте скорости распространения коронавируса Алена Миронова На сегодняшний день выраженное поражение легких может появиться уже на третьи-четвертые сутки. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее. У пациентов ускорилось также течение заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», - отметил глава ведомства. Эту особенность следует учитывать, подчеркнул Мурашко, поскольку своевременное начало лечения может помочь сохранить здоровье. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика