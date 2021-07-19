Спецназ ЦВО уничтожил «кочующие отряды боевиков» и захватил важные документы на учениях под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учениях в Самарской области уничтожили «кочующие отряды боевиков» и захватили важные документы.

По замыслу практических действий, которые прошли на полигоне Новая Бинарадка, разведывательные группы провели рейдовые действия в районе, где была замечена активность условного противника. Расчет беспилотника «Гранат-4» вычислил маршрут движения автомобильной техники, затем была организована засада.

Подорвав машину, спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожил «противника» из пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба. Отход групп в район эвакуации осуществлялся на захваченной у «боевиков» технике.

В тактико–специальных учениях приняли участие более 100 военнослужащих, а также была задействована специальная техника.