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Спецназ ЦВО уничтожил «кочующие отряды боевиков» и захватил важные документы на учениях под Самарой

Анна Берестовая
00:00 19.07.2021
Военнослужащие ЦВО отработали организацию засады на условные отряды боевиков в Самарской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учениях в Самарской области уничтожили «кочующие отряды боевиков» и захватили важные документы.

По замыслу практических действий, которые прошли на полигоне Новая Бинарадка, разведывательные группы провели рейдовые действия в районе, где была замечена активность условного противника. Расчет беспилотника «Гранат-4» вычислил маршрут движения автомобильной техники, затем была организована засада. 

Подорвав машину, спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожил «противника» из пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба. Отход групп в район эвакуации осуществлялся на захваченной у «боевиков» технике.

В тактико–специальных учениях приняли участие более 100 военнослужащих, а также была задействована специальная техника.

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