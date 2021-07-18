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Змейка и выход из заноса: военные инспекторы в Екатеринбурге состязались в приемах экстремального вождения

Павел Кольцов
Олеся Степакова
09:23 18.07.2021
Квалификационные экзамены на право управления спецтранспортом военные инспекторы проходят каждые 5 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военные автоинспекторы в Екатеринбурге состязались в приемах экстремального и контраварийного вождения на специальном автодроме, который предназначен для отработки высшего водительского мастерства.

Змейка, ямы, полицейский разворот – чем экстремальнее сейчас на полигоне, тем спокойнее водитель будет чувствовать себя на дороге. В ходе тренировки проверяются не только навыки вождения, но и вестибулярный аппарат.

По словам инструктора Сергея Малкова, навыки безаварийного вождения нарабатываются не столько благодаря опыту, сколько постоянным тренировками.

«Стаж ни о чем не говорит, хоть 100 лет за рулем, на 101-й поступишь неправильно», – рассказал он.

Во время сопровождения армейских грузов, выполнения специальных задач случается всякое. Бывает, что автолюбители просто теряются при виде колонны военной техники и могут поступить неправильно, в отличие от профессионала.

Сигналы регулировщика, действия запрещающих знаков - лучшие автоинспекторы ЦВО повторяют, казалось бы, элементарные правила. Но, как они сами говорят, иногда полезно вновь оказаться за автошкольной партой.

«Как бы не были крепки знания инспекторов, они что-то забывают, и, чтобы их знания обновить объясняются нюансы, изменения в законодательстве. После этого они десятки билетов решают на занятиях», – отметил начальник ВАИ 147 Евгений Збицкий.

После занятий, пройдут зачеты по теории и практике. Квалификационные экзамены на право управления спецтранспортом военные инспекторы проходят каждые 5 лет, а курсы контраварийного вождения еще и обязательно зимой – на сложной дороге.

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