Треть россиян отказались от четырехдневной рабочей недели

Треть россиян не поддерживает идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, опасаясь возможного снижения уровня доходов. Данные опроса приводит РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы.

Однако большая часть опрошенных – 44% – высказались за введение четырехдневной рабочей недели.

При этом 63% респондентов в настоящее время полагают, что смогли бы за «четырехдневку» выполнить приблизительно такой же объем работы, как и за пятидневную рабочую неделю.

В то же время практически каждый четвертый россиянин –24% – считает, что не справится со своими рабочими обязанностями за четыре дня.

В исследование, которое проводилось с конца июня до середины июля, приняли участие одна тысяча работодателей и свыше полутора тысяч экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее стало известно, что идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе не исключают более половины российских работодателей. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы среди тысячи представителей компаний из всех регионов страны.