Последние дни жары: в Москве объявили оранжевый уровень опасности

В воскресенье в Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности. Соответствующая прогностическая карта размещена на сайте учреждения.

«Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

В предупреждении говорится о температуре до 32 градусов. Оно будет действовать с 10:00 до 18:00. Кроме того, в Москве и столичном регионе также действует предупреждение о высокой пожарной опасности.

Погода на следующей неделе в Москве и области будет достаточно «пестрой и разнообразной». Об этом 17 июля рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, среднесуточная температурная норма для Москвы на середину-конец второй декады июля – это 18 градусов тепла.