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Ушел из жизни Герой России Александр Старовойтов

Иван Линдеманн
06:05 18.07.2021
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования близким ушедшего. Он подчеркнул, что Старовойтов многое сделал для укрепления обороноспособности страны.
Ушел из жизни Герой России Александр Старовойтов
© Фото: imenageroev.ru
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Герой России и бывший генеральный директор Федерального агентства правительственной связи и информации Александр Старовойтов ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования близким ушедшего. Он подчеркнул, что Старовойтов многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

«Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб», - говорится в телеграмме главы правительства.

Премьер-министр также отметил, что именно благодаря Старовойтову в России были созданы уникальные системы цифровой безопасности, реализована автоматизация и цифровизация систем оперативной и правительственной связи. Под его началом создавались разработки с использованием микропроцессорной техники и было организовано их промышленное производство.

Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. Он участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которые используется в ВС РФ, в органах правительственной связи и информации а также в кредитно-финансовых учреждениях. Возглавил ФАПСИ с 1998 года. Получил звание Героя России в 1999 году. Старовойтов является автором более 170 научных работ.

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