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Главный редактор «Лента.ру» рассказал о ситуации с задержанием журналистки

Вадим Синицын
00:58 19.07.2021
Сегодня стало известно, что она была задержана сотрудниками полиции в центре Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Главный редактор «Лента.ру» Владимир Тодоров в беседе со «Звездой» раскрыл подробности инцидента, случившегося с журналисткой издания Анастасией Завьяловой. Сегодня стало известно, что она была задержана сотрудниками полиции в центре Москвы.

По словам Тодорова, Завьялова стала свидетелем задержания на Чистопрудном бульваре.  Девушка пришла к выводу, что происходит нарушение, поскольку решила, что полицейские пытались посадить в автозак женщину вместе с несовершеннолетним ребенком.

«Анастасия и ее подруга решили проявить гражданскую сознательность, снять процесс на видео и узнать, что происходит. Право они такое имеют полное. Полицейские повели себя неадекватно, начали их отталкивать – некоторые. Некоторые при попытке снять фирменные бляхи начали отворачиваться, чего они тоже не имеют права делать», - рассказал главный редактор издания.

Далее, по словам Тодорова, журналистка и ее подруга попытались уйти, однако были задержаны сотрудниками полиции. В процессе Завьялова получила ушибы, которые были зафиксированы в больнице. После этого ее увезли в ОВД, где продержали без объяснений с 22:15 до 4:50.

«Ей пытались составить протокол по 20.1, при этом там было написано, что она была в нетрезвом состоянии. Она, естественно, сказала, что это не так. Также ее попросили подписать протокол и отказ от претензий, что она себя якобы агрессивно вела и в результате не имеет претензий к сотрудникам. Она отказалась это подписывать», - рассказал редактор.

Завьялова и Тодоров вызвали адвоката. Юристу удалось получить на руки протокол по статье 20.1.2 КоАП, в которой сказано про неподчинение сотруднику правоохранительных органов, что дает право задержания на 48 часов до суда. В данный момент журналистка остается в отделе.

По мнению Тодорова, задержание не является законным, поскольку сотрудники полиции не представились перед тем, как предъявить требование. Главный редактор заявил, что намерен бороться за отмену административного протокола для своей сотрудницы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания и составления протокола о правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Как утверждается в сообщении, на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала и о профессиональном статусе журналиста не заявляла.

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