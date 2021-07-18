Сотрудники СБУ напали украинских пограничников
Участники нападения отстранены от работы на время проведения досудебного расследования.
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оказались причастны к нападению на пограничный наряд в Сумской области Украины. В результате произошедшего двум пограничникам были нанесены телесные повреждения.
«Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия», - сообщили в СБУ изданию «РБК Украина».
Уточняется, что участники нападения отстранены от работы на время проведения досудебного расследования.
Также в ведомстве заявили, что СБУ будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных к ответственности «безотносительно к должностям и фамилиям».