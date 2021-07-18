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Сотрудники СБУ напали украинских пограничников

Виктория Ивашечкина
23:08 18.07.2021
Участники нападения отстранены от работы на время проведения досудебного расследования.
Сотрудники СБУ напали украинских пограничников
© Фото: Pavlo_bagmut, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оказались причастны к нападению на пограничный наряд в Сумской области Украины. В результате произошедшего двум пограничникам были нанесены телесные повреждения.

«Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия», - сообщили в СБУ изданию «РБК Украина».

Уточняется, что участники нападения отстранены от работы на время проведения досудебного расследования.

Также в ведомстве заявили, что СБУ будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных к ответственности «безотносительно к должностям и фамилиям».

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