В стране и мире Сотрудники СБУ напали украинских пограничников Виктория Ивашечкина Участники нападения отстранены от работы на время проведения досудебного расследования. © Фото: Pavlo_bagmut, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оказались причастны к нападению на пограничный наряд в Сумской области Украины. В результате произошедшего двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. «Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия», - сообщили в СБУ изданию «РБК Украина». Уточняется, что участники нападения отстранены от работы на время проведения досудебного расследования. Также в ведомстве заявили, что СБУ будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных к ответственности «безотносительно к должностям и фамилиям». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика