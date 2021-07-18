Международная федерация плавания признала решение CAS в отношении российских спортсменов

Международная федерация плавания (FINA) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии запрета на участие в Олимпийских играх российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Об этом заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

«FINA полностью признает решения CAS как судебного органа в подобных делах», – цитирует его пресс-служба организации.

Он также отметил, что федерация благодарна за быстрое рассмотрение дела и уважает данное решение, которые вступает в силу немедленно.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, обвиненных в нарушении антидопинговых правил. Они смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.