Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Международная федерация плавания признала решение CAS в отношении российских спортсменов

Анна Касаткина
22:00 18.07.2021
Президент федерации поблагодарил суд за быстрое рассмотрение дела.
Международная федерация плавания признала решение CAS в отношении российских спортсменов
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Международная федерация плавания (FINA) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии запрета на участие в Олимпийских играх российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Об этом заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

«FINA полностью признает решения CAS как судебного органа в подобных делах», – цитирует его пресс-служба организации.

Он также отметил, что федерация благодарна за быстрое рассмотрение дела и уважает данное решение, которые вступает в силу немедленно.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, обвиненных в нарушении антидопинговых правил. Они смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.