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Журналистку «Ленты.ру» задержали в центре Москвы

Вадим Синицын
20:02 18.07.2021
По версии издания, сотрудники полиции пытались уклониться от съемки, которую вела Завьялова, а после задержали ее и доставили в отдел МВД по Басманному району.
Журналистку «Ленты.ру» задержали в центре Москвы
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Редакция «Ленты.ру» сообщила о задержании своей сотрудницы Анастасии Завьяловой. Как сообщает издание, она была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и в данный момент задержана до понедельника

Журналистка стала свидетельницей задержания на Чистых прудах 17 июля. По версии издания, сотрудники полиции пытались уклониться от съемки, которую вела Завьялова, а после задержали ее и доставили в отдел МВД по Басманному району.

Как утверждается в материале, журналистке на протяжении шести с половиной часов не могли разъяснить суть предъявляемых претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. Официальных комментариев на счет инцидента на данный момент не поступало.

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