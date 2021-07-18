Журналистку «Ленты.ру» задержали в центре Москвы

Редакция «Ленты.ру» сообщила о задержании своей сотрудницы Анастасии Завьяловой. Как сообщает издание, она была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и в данный момент задержана до понедельника

Журналистка стала свидетельницей задержания на Чистых прудах 17 июля. По версии издания, сотрудники полиции пытались уклониться от съемки, которую вела Завьялова, а после задержали ее и доставили в отдел МВД по Басманному району.

Как утверждается в материале, журналистке на протяжении шести с половиной часов не могли разъяснить суть предъявляемых претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. Официальных комментариев на счет инцидента на данный момент не поступало.