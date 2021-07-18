«Череда подлогов»: в МИД РФ оценили несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному

Несостыковки в датах в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным относятся к череде подлогов для формирования нужной западным странам повестки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о несостыковке, когда Технический секретариат ОЗХО указал, что эксперты в Германию были направлены прямо в день инцидента с Навальным, тогда как ранее назывались другие даты.

Захарова отметила, что каждый имеет право на ошибку, однако после каждой ошибки ее нужно исправлять и объяснять ситуацию.

«Это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», – пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель МИД добавила, что постпред ведомства при ОЗХО Александр Шульгин задавал на заседании, где был представлен доклад, конкретные вопросы о дате, о том, откуда она взялась, о процедуре. При этом технический секретариат, его директор – молчали, подчеркнула Захарова. Она отметила, что техсекретариат также не отвечал на многочисленные запросы из Москвы по ситуации вокруг Навального.

«Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам», – резюмировала Захарова.

Ранее Шульгин рассказал, что в проекте доклада ОЗХО говорится о том, что техсекретариат США направил группы для оказания технической помощи в Германию 20 августа 2020 года, то есть в день инцидента с Навальным. Москва, по словам Шульгина, будет добиваться объяснений по этому поводу. Официальный представитель организации Райнер Бройль отмечал, что ошибка была исправлена после замечания секретариата, напоминает РИА Новости.