Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Череда подлогов»: в МИД РФ оценили несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному

Анна Касаткина
19:50 18.07.2021
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не верит в случайную путаницу с датами.
«Череда подлогов»: в МИД РФ оценили несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному
© Фото: Пресс-служба МИД РФ РИА Новости
Читайте нас на:

Несостыковки в датах в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным относятся к череде подлогов для формирования нужной западным странам повестки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о несостыковке, когда Технический секретариат ОЗХО указал, что эксперты в Германию были направлены прямо в день инцидента с Навальным, тогда как ранее назывались другие даты.

Захарова отметила, что каждый имеет право на ошибку, однако после каждой ошибки ее нужно исправлять и объяснять ситуацию.

«Это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», – пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель МИД добавила, что постпред ведомства при ОЗХО Александр Шульгин задавал на заседании, где был представлен доклад, конкретные вопросы о дате, о том, откуда она взялась, о процедуре. При этом технический секретариат, его директор – молчали, подчеркнула Захарова. Она отметила, что техсекретариат также не отвечал на многочисленные запросы из Москвы по ситуации вокруг Навального.

«Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам», – резюмировала Захарова.

Ранее Шульгин рассказал, что в проекте доклада ОЗХО говорится о том, что техсекретариат США направил группы для оказания технической помощи в Германию 20 августа 2020 года, то есть в день инцидента с Навальным. Москва, по словам Шульгина, будет добиваться объяснений  по этому поводу. Официальный представитель организации Райнер Бройль отмечал, что ошибка была исправлена после замечания секретариата, напоминает РИА Новости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.